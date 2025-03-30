Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đồng Phát Parkview, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Cập nhật tình trạng hàng hóa: cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa cho khách hàng từ lúc đến kho đến khi đến tay khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại: Trả lời và giải đáp các thắc mắc liên quan đến hàng hóa, khiếu nại tình trạng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Xử lý công nợ: Thông báo công nợ, theo dõi công nợ, thu hồi công nợ, giảm trừ công nợ nếu có khiếu nại.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 tuổi trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm CSKH cho các công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm.

Xử lý tình huống và nắm bắt thông tin nhanh.

Có tư duy dịch vụ.

Sử dụng máy tính thành thạo.

Biết sử dụng MS Office cơ bản: Excel, Word...

Tại CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc;

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm;

Tăng lương theo năng lực, thưởng Lễ Tết, thưởng năm;

Mức lương cạnh tranh…;

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà Nước;

Tham gia teambuilding Du lịch hàng năm cùng Công ty;

Nghỉ phép 12 ngày /năm, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước;

Đồng nghiệp trẻ trung có chuyên môn và nhiệt tình hỗ trợ trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YT LOGISTICS

