Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty (sản phẩm TPCN đã có thương hiệu riêng và win trên thị trường)

Tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng trên data có sẵn.

Liên hệ các khách hàng đã sử dụng, thăm hỏi và tạo mối quan hệ với khách hàng

Tư vấn các sản phẩm phù hợp với khách hàng, xác định sản phẩm phù hợp, chuyển tiếp tới các bộ phận khác nhằm tư vấn và bán các sản phẩm phù hợp cho khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Y, Dược

Có laptop cá nhân

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề linh hoạt

Chịu áp lực công việc, dễ hòa nhập văn hóa, thích nghi tốt với môi trường trẻ năng động

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6tr-10tr + KPI + thưởng (theo thang bậc lương quy định của công ty) + Phụ cấp

Tháng lương thứ 13, thưởng nóng, thưởng đội nhóm, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinh nhật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch cùng công ty

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm CSKH, quản lý CSKH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam

