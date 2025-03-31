Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam
- Hà Nội: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty (sản phẩm TPCN đã có thương hiệu riêng và win trên thị trường)
Tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng trên data có sẵn.
Liên hệ các khách hàng đã sử dụng, thăm hỏi và tạo mối quan hệ với khách hàng
Tư vấn các sản phẩm phù hợp với khách hàng, xác định sản phẩm phù hợp, chuyển tiếp tới các bộ phận khác nhằm tư vấn và bán các sản phẩm phù hợp cho khách hàng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Y, Dược
Có laptop cá nhân
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề linh hoạt
Chịu áp lực công việc, dễ hòa nhập văn hóa, thích nghi tốt với môi trường trẻ năng động
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương thứ 13, thưởng nóng, thưởng đội nhóm, thưởng thành tích, thưởng lễ, tết, sinh nhật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, du lịch cùng công ty
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm CSKH, quản lý CSKH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TCG Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
