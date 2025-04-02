Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21 Lô V6D KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các chương trình chăm sóc các khách hàng của công ty nhân dịp sinh nhật, lễ, Tết,... để thúc đẩy doanh số bán hàng

Tiếp nhận và giải đáp các phản hồi, khiếu nại của khách hàng, đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời và triệt để;

Tổ chức các chiến dịch khảo sát chất lượng; nghiên cứu, đề xuất các hình thức cải tiến, nâng cao trải nghiệm khách hàng;

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo phân giao từng thời kỳ;

Thực hiện các báo cáo kết quả thực hiện công việc cho Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy (Không yêu cầu chuyên ngành);

Ngoại hình khá

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói tiếng địa phương

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, marketing, CSKH tối thiểu từ 1 năm;

Có thể đi công tác

Tính trung thực, có tinh thần cầu tiến, có ý chí phát triển sự nghiệp.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có mong muốn gắn bó với doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 9-12 triệu đồng /1 tháng, phụ cấp ăn trưa 30.000đ/1 ngày, phụ cấp khác (tùy theo từng thời kỳ). Phụ cấp đi công tác : 300.000đ/ngày (ngoài tiền CTP đã được TT gồm: tiền ăn, đi lại, nghỉ,…)

Công ty có môi trường ổn định, mong muốn tìm kiếm nhân sự có chí tiến thủ để đào tạo lên quản lý.

Review tăng lương cứng theo năng lực 1 năm/1 lần. Năm đầu tiên review sau 6 tháng làm việc.

Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả công việc

Đóng BHXH sau khi vào chính thức,

Nghỉ phép 12 ngày/năm;

Du lịch, nghỉ mát, team building, ...

Môi trường làm việc: trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và các kỹ năng mềm trực tiếp từ Tổng Giám đốc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

