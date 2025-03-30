Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2 – CN1, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện chiến lược kinh doanh đảm bảo thực hiện đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm với các hợp đồng của khách hàng.

Tiếp nhận thông tin của khách hàng, trình lên cấp trên, xin ý kiến hoặc đưa ra phương hướng xử lý.

Trao đổi, kết hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo đơn hàng được sản xuất đúng tiến độ, đúng chất lượng cho Khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kinh doanh, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén chủ động trong công việc

Chịu được áp lực và có ý kiến đóng góp, sáng tạo trong công việc

Có tinh thần tự giác và cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-8 triệu + KPI. Thu nhập cao: từ 12tr – 20tr.

Phụ cấp chuyên cần: 200k

Phụ cấp ăn trưa 30k/ngày

Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng Tháng 13

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Số Công Nghệ Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.