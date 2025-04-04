Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

• Phân tích và tối ưu toàn bộ luồng vận hành hàng hóa trong hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả tồn kho, chi phí logistics và mức độ đáp ứng kế hoạch bán hàng bao gồm cả luồng vận hàng Kho Nhà máy, Kho Miền Nam, kho Hà Nội, Showroom…

• Là đầu mối phát hiện, cảnh báo và đề xuất các vấn đề tồn đọng trong chuỗi cung ứng từ góc độ thương mại.

• Phối hợp cùng các bộ phận cung ứng, kho vận, trưởng kênh kinh doanh để đảm bảo luồng hàng vận hành trơn tru, đúng kế hoạch.

• Xây dựng và duy trì hệ thống báo cáo, dashboard giám sát vận hành hàng hóa: vòng quay, các chỉ số giao hàng, tồn kho, các chỉ số chi phí.

• Tư vấn cho Giám đốc Kinh doanh tối ưu vận hành, giảm thời gian và tăng chất lượng trong việc nhập hàng, xếp hàng, đóng hàng, giao hàng.

• Giám sát thời gian hàng về và thời gian hàng ra đến điểm bán.

• Tối ưu hàng hóa tồn các kho.

• Thực hiện báo cáo và các yêu cầu công việc ban giám đốc giao