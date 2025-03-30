Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Z Holding
- Hà Nội: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sáng 8h15 -12h
Chiều 13h30 -17h30
Chăm sóc khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của công ty
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty
Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm
Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan
Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng
Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng
Khai thác thêm nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng và upsale.
Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên
Thu hút và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tối ưu doanh số
Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
Khả năng chịu được áp lực cao
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng phân tích, nghiên cứu thị trường và sản phẩm
Tinh thần và thái độ tích cực, chủ động
Năng động, vui vẻ, tác phong chuyên nghiệp
Tinh thần trách nhiệm cao
Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ & tính tuân thủ cao.
Giới tính: Nam/Nữ;
Độ tuổi: trên 18 tuổi;
Sức khỏe tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Công ty;
Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm;
Được nghỉ tết, nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật và Công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
