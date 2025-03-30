Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng 8h15 -12h

Chiều 13h30 -17h30

Chăm sóc khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của công ty

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty

Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm

Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan

Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng, hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng

Tư vấn các chương trình giảm giá, khuyến mãi cho khách hàng

Khai thác thêm nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng và upsale.

Thu thập, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, làm cơ sở đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh với cấp trên

Thu hút và tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tối ưu doanh số

Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Khả năng chịu được áp lực cao

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng phân tích, nghiên cứu thị trường và sản phẩm

Tinh thần và thái độ tích cực, chủ động

Năng động, vui vẻ, tác phong chuyên nghiệp

Tinh thần trách nhiệm cao

Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ & tính tuân thủ cao.

Giới tính: Nam/Nữ;

Độ tuổi: trên 18 tuổi;

Sức khỏe tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng giáo trình, tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện Công việc được giao;

Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Công ty;

Được tôn trọng danh dự, nhân phẩm;

Được nghỉ tết, nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật và Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding

