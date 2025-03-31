Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ PHẨM NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31 ngõ 76 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng của khách hàng qua các kênh online như Facebook, Website, Zalo OA,...

Tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, thân thiện;Chốt đơn hàng online qua: tin nhắn, Website, Hotline, Zalo,...

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình khiếu nại, bảo hành, đổi trả sản phẩm.

Vận hành gian hàng trên sàn TMĐT: Cập nhật thông tin, hình ảnh sản phẩm. Setup voucher, flashsale, giảm giá cho các chiến dịch ngày mua sắm trong tháng và các sự kiện lớn trong năm.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, khách hàng thân thiết; hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

Tổng hợp, đánh giá và đề xuất các chương trình khuyến mại trên các kênh bán hàng của công ty

Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tuổi từ 20 – 40. Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương.

Sức khỏe tốt. Giao tiếp tốt, không nói ngọng, có khả năng trình bày, nhanh nhẹn, yêu thích công việc kinh doanh.

Kiên trì, nhạy bén và trung thực, có trách nhiệm với công việc

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về ngành hàng làm đẹp – sức khỏe là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online hoặc có khả năng tư vấn, bán hàng trực tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ PHẨM NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (8 – 10tr) + KPI + Thưởng -> 20tr++ không giới hạn theo năng lực

Hỗ trợ 01 bữa ăn tại bếp công ty

Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc

Nghỉ phép 12 ngày/ năm hưởng nguyên lương. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC MỸ PHẨM NEWWAY

