Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ RUNLIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D07 - 06 Geleximco, đường Lê Trọng Tấn, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng liên quan đến các vấn đề về điện tử, điện lạnh.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ, chính sách của công ty.

Ghi nhận thông tin khách hàng một cách chính xác và đầy đủ vào hệ thống quản lý.

Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, yêu cầu bảo hành, bảo trì sản phẩm.

Cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ và chính sách mới của công ty để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Làm việc theo ca, đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng trong suốt thời gian làm việc.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về số lượng cuộc gọi, email, vấn đề được giải quyết.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có giọng nói dễ nghe, rõ ràng, giao tiếp tốt.

Khả năng lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ RUNLIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ RUNLIN

