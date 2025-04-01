Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Liên hệ trực tiếp cho khách hàng theo data có sẵn của công ty
Tư vấn về sản phẩm, chính sách bán hàng cho các khách hàng tiềm năng để chốt đơn, lên đơn và theo dõi đơn hàng cho khách hàng.
Cập nhật lịch sử tương tác với khách hàng để quản lý thông tin.
Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ với khách hàng và các hoạt động Marketing khác.
Lên đơn và theo dõi đơn hàng. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ngành Y – Dược là một lợi thế.
Biết sử dụng vi tính văn phòng. Giọng nói dễ nghe, khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Có tinh thần làm việc theo nhóm, làm việc độc lập. Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu tiến
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc:
Thu nhập: Lương cứng 8 triệu + KPI + thưởng thi đua + thưởng Quý/Năm
Được đóng BHXH khi hết thời gian thử việc
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động team building, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của công ty;
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nghiệp vụ kỹ năng tư vấn, thuyết phục, chăm sóc khách hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
