Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Phụ trách chăm sóc khách hàng:

Tiếp nhận, chăm sóc học viên và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cho phụ huynh.

Là cầu nối giữa giảng viên với phụ huynh, theo dõi và chủ động cập nhật cho phụ huynh về tình hình và kết quả học tập của học viên.

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu và phản hồi từ phụ huynh/ học viên theo đúng quy trình, đảm bảo yếu tố về mặt dịch vụ. Báo cáo đầy đủ, nhanh chóng và chính xác thông tin cho cấp trên về các trường hợp đặc biệt.

Phụ trách quản lý vận hành lớp học:

Phụ trách tổ chức xếp lớp, khai giảng, kết khóa và hoạt động lớp học.

Phối hợp cùng đội ngũ giảng viên hỗ trợ sâu sát từng học viên trong suốt quá trình học.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành lớp học

Hỗ trợ công việc cho thuê văn phòng co-working space:

Trực lễ tân theo phân công của quản lý.

Một số công việc khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng nghiệp vụ:

Khả năng giao tiếp tốt. Âm giọng rõ, nhẹ nhàng;

Yêu thích và quan tâm trẻ em;

Tính cách hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng học hỏi;

Trung thực, chăm chỉ, chu đáo, có trách nhiệm;

Khả năng nắm bắt tâm lý và thuyết phục khách hàng tốt;

Khả năng quan sát và giải quyết vấn đề phát sinh tốt;

Tư duy tích cực, tinh thần dịch vụ khách hàng cao;

Có laptop cá nhân;

Bằng cấp và kinh nghiệm:

Tuổi: 22-30.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tại các trung tâm Tiếng Anh, Tin học, giảng dạy tại các trường học...

Ứng viên tốt nghiệp sư phạm, giáo viên tiểu học là một điểm cộng

Có kinh nghiệm hoặc đã từng làm trong lĩnh vực quản lý lớp học là điểm cộng;

Phù hợp hoặc mong muốn rèn luyện để phù hợp với văn hóa của MINDX: Không ngại khó ngại khổ, tinh thần làm việc chăm chỉ, hết mình, luôn chiến đấu vì lợi ích chung của công ty với mục tiêu phát triển bản thân và đưa công ty đi lên nhanh chóng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa, ...

Hưởng các chế độ, chính sách phúc lợi của Công ty như dịp Lễ, Tết dương lịch, thâm niên, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ...;

Tổng thu nhập theo năng lực từ 7 triệu tới 15 triệu

Xét tăng lương theo năng lực 6 tháng/lần;

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước, tham gia BHXH;

Được đào tạo các kiến thức và kĩ năng cần thiết cho công việc một cách bài bản, học hỏi vô vàn kiến thức từ các Leader và Manager dày dặn kinh nghiệm;

Cơ hội thăng tiến, phát triển cao vì công ty đang mở rộng nhanh chóng;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sự sáng tạo và tư duy làm chủ, khuyến khích đưa ra và hiện thực hóa ý tưởng cá nhân;

Hỗ trợ tham gia các khóa học chất lượng cao của MindX và các khóa học nghiệp vụ phục vụ cho công việc;

Các hoạt động chăm lo cho đời sống tinh thần: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ;

Văn phòng cực chill, tiện lợi, hiện đại, sáng tạo, giàu năng lượng;

Sử dụng Coworking space miễn phí trên khắp Hà Nội, Tp.HCM (trong cùng tổng công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển

