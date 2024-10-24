Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
- Hồ Chí Minh: Lầu 11, COBI Tower I, 69 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 17 Triệu
Xây dựng kênh thông tin để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán...
Đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, đưa ra hướng xử lý, trình GD góp ý và thảo luận tại HOD
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Cung cấp kiến thức về sản phẩm/dịch vụ để trình bày với khách hàng.
Lên kế hoạch thăm khách hàng VIP + Thăm khách hàng cùng phòng kinh doanh
Tổ chức đo lường mức độ hài lòng của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả cho GD, tìm hiểu nguyên nhân khách hàng đánh giá không tốt, khách hàng không hài lòng, đề xuất giải pháp cải thiện.
Theo dõi Sales Lead và dự án giao hàng của đại lý nước ngoài.
Kiểm tra và cập nhật Báo giá cho khách hàng hàng tháng – liên hệ dịch vụ với khách hàng – Theo dõi với Phòng kế toán nếu khách hàng thanh toán chậm
Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng / Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh/quản trị kinh doanh quốc tế/ Logistic/Xuất nhập khẩu hoặc từng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt
Năng động và tự tin
Khả năng làm việc nhanh chóng và hiệu quả dưới áp lực
Sử dụng tốt máy tính và MS Office
Tiếng Anh giao tiếp trong công việc (Biết Tiếng Hoa là 1 lợi thế)
Tại CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: Thử việc 2 tháng
Mức lương cơ bản cạnh tranh từ 9M + hoa hồng kinh doanh
Ngày nghỉ: 14 ngày phép/ năm cho cấp bậc nhân viên
Đóng BHXH full lương; Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Hoa hồng chia theo quy định, thanh toán lương thưởng đúng hạn
Phụ cấp khác : phụ cấp ngôn ngữ; Phụ cấp gửi xe
Cơ hội training nước ngoài tại các văn phòng thuộc Pacific Star Group hằng năm.
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 Mon - Fri; 8:00 - 12:00 Sat (cách tuần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
