Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
9 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 11, COBI Tower I, 69 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7

Xây dựng kênh thông tin để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán... Đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, đưa ra hướng xử lý, trình GD góp ý và thảo luận tại HOD Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Cung cấp kiến thức về sản phẩm/dịch vụ để trình bày với khách hàng. Lên kế hoạch thăm khách hàng VIP + Thăm khách hàng cùng phòng kinh doanh Tổ chức đo lường mức độ hài lòng của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả cho GD, tìm hiểu nguyên nhân khách hàng đánh giá không tốt, khách hàng không hài lòng, đề xuất giải pháp cải thiện. Theo dõi Sales Lead và dự án giao hàng của đại lý nước ngoài. Kiểm tra và cập nhật Báo giá cho khách hàng hàng tháng – liên hệ dịch vụ với khách hàng – Theo dõi với Phòng kế toán nếu khách hàng thanh toán chậm
Xây dựng kênh thông tin để khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán...
Đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về khiếu nại của khách hàng, đưa ra hướng xử lý, trình GD góp ý và thảo luận tại HOD
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Cung cấp kiến thức về sản phẩm/dịch vụ để trình bày với khách hàng.
Lên kế hoạch thăm khách hàng VIP + Thăm khách hàng cùng phòng kinh doanh
Tổ chức đo lường mức độ hài lòng của khách hàng 2 lần/năm. Báo cáo kết quả cho GD, tìm hiểu nguyên nhân khách hàng đánh giá không tốt, khách hàng không hài lòng, đề xuất giải pháp cải thiện.
Theo dõi Sales Lead và dự án giao hàng của đại lý nước ngoài.
Kiểm tra và cập nhật Báo giá cho khách hàng hàng tháng – liên hệ dịch vụ với khách hàng – Theo dõi với Phòng kế toán nếu khách hàng thanh toán chậm

Cao đẳng / Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh/quản trị kinh doanh quốc tế/ Logistic/Xuất nhập khẩu hoặc từng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt Năng động và tự tin Khả năng làm việc nhanh chóng và hiệu quả dưới áp lực Sử dụng tốt máy tính và MS Office Tiếng Anh giao tiếp trong công việc (Biết Tiếng Hoa là 1 lợi thế)
Cao đẳng / Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh/quản trị kinh doanh quốc tế/ Logistic/Xuất nhập khẩu hoặc từng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt
Năng động và tự tin
Khả năng làm việc nhanh chóng và hiệu quả dưới áp lực
Sử dụng tốt máy tính và MS Office
Tiếng Anh giao tiếp trong công việc (Biết Tiếng Hoa là 1 lợi thế)

Thử việc: Thử việc 2 tháng Mức lương cơ bản cạnh tranh từ 9M + hoa hồng kinh doanh Ngày nghỉ: 14 ngày phép/ năm cho cấp bậc nhân viên Đóng BHXH full lương; Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước Hoa hồng chia theo quy định, thanh toán lương thưởng đúng hạn Phụ cấp khác : phụ cấp ngôn ngữ; Phụ cấp gửi xe Cơ hội training nước ngoài tại các văn phòng thuộc Pacific Star Group hằng năm. Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 Mon - Fri; 8:00 - 12:00 Sat (cách tuần)
Thử việc: Thử việc 2 tháng
Mức lương cơ bản cạnh tranh từ 9M + hoa hồng kinh doanh
Ngày nghỉ: 14 ngày phép/ năm cho cấp bậc nhân viên
Đóng BHXH full lương; Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Hoa hồng chia theo quy định, thanh toán lương thưởng đúng hạn
Phụ cấp khác : phụ cấp ngôn ngữ; Phụ cấp gửi xe
Cơ hội training nước ngoài tại các văn phòng thuộc Pacific Star Group hằng năm.
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 Mon - Fri; 8:00 - 12:00 Sat (cách tuần)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH STAR CONCORD (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, COBI Tower I, 69 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

