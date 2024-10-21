Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 36 đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú (Quận 2 Cũ), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn khách hàng sản phẩm của Công Ty Chăm sóc khách hàng Tạo mối quan hệ với khách hàng Cập nhật bảng giá, giỏ hàng cho khách hàng Thực hiện các công việc có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên
Tư vấn khách hàng sản phẩm của Công Ty
Chăm sóc khách hàng
Tạo mối quan hệ với khách hàng
Cập nhật bảng giá, giỏ hàng cho khách hàng
Thực hiện các công việc có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích ngành nghề chăm sóc, tư vấn khách hàng Không yêu cầu kinh nghiệm Nhanh nhẹn, siêng năng, hoạt bát
Yêu thích ngành nghề chăm sóc, tư vấn khách hàng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, siêng năng, hoạt bát

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7triệu/ tháng Thưởng chuyên cần 1 triệu/ tháng Hoa hồng 20-100 triệu/giao dịch thành công Thưởng nóng, quý, năm 1000-5000 usd Được hỗ trợ chi phí mkt 2-4triệu/tháng Du lịch 2-3 lần/năm Tham gia các chế độ bảo hiểm Được training, đào tạo, sếp hỗ trợ tới khi quen việc Môi trường trẻ, hoà đồng, năng động... Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường
Lương cứng 7triệu/ tháng
Thưởng chuyên cần 1 triệu/ tháng
Hoa hồng 20-100 triệu/giao dịch thành công
Thưởng nóng, quý, năm 1000-5000 usd
Được hỗ trợ chi phí mkt 2-4triệu/tháng
Du lịch 2-3 lần/năm
Tham gia các chế độ bảo hiểm
Được training, đào tạo, sếp hỗ trợ tới khi quen việc
Môi trường trẻ, hoà đồng, năng động...
Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 36 Đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

