Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 36 đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú (Quận 2 Cũ), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn khách hàng sản phẩm của Công Ty Chăm sóc khách hàng Tạo mối quan hệ với khách hàng Cập nhật bảng giá, giỏ hàng cho khách hàng Thực hiện các công việc có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Tư vấn khách hàng sản phẩm của Công Ty

Chăm sóc khách hàng

Tạo mối quan hệ với khách hàng

Cập nhật bảng giá, giỏ hàng cho khách hàng

Thực hiện các công việc có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích ngành nghề chăm sóc, tư vấn khách hàng Không yêu cầu kinh nghiệm Nhanh nhẹn, siêng năng, hoạt bát

Yêu thích ngành nghề chăm sóc, tư vấn khách hàng

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, siêng năng, hoạt bát

Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7triệu/ tháng Thưởng chuyên cần 1 triệu/ tháng Hoa hồng 20-100 triệu/giao dịch thành công Thưởng nóng, quý, năm 1000-5000 usd Được hỗ trợ chi phí mkt 2-4triệu/tháng Du lịch 2-3 lần/năm Tham gia các chế độ bảo hiểm Được training, đào tạo, sếp hỗ trợ tới khi quen việc Môi trường trẻ, hoà đồng, năng động... Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường

Lương cứng 7triệu/ tháng

Thưởng chuyên cần 1 triệu/ tháng

Hoa hồng 20-100 triệu/giao dịch thành công

Thưởng nóng, quý, năm 1000-5000 usd

Được hỗ trợ chi phí mkt 2-4triệu/tháng

Du lịch 2-3 lần/năm

Tham gia các chế độ bảo hiểm

Được training, đào tạo, sếp hỗ trợ tới khi quen việc

Môi trường trẻ, hoà đồng, năng động...

Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thành Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin