Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
- Hồ Chí Minh: Số 64 đường 17A, P Bình Trị Đông B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tiếp nhận thông tin khách hàng tại quầy dịch vụ văn phòng AIA
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trao đổi thông tin với công ty
Hỗ trợ khách hàng thu phí tái tục, hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hợp đồng khách hàng đã ký với AIA
Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm từ chuyên viên tư vấn AIA
Hỗ trợ chuyên viên tư vấn AIA khi cần thiết
Quản lý chứng từ và báo cáo theo yêu cầu, báo cáo hằng ngày cho Teamleader phụ trách chi nhánh
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Chi Nhánh
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp bằng Cao đẳng trở lên
Ngoại hình ưu nhìn
Có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, ngân hàng là lợi thế.
Địa chỉ làm việc: AIA Bình Tân, số 64 đường 17A, P Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCM.
Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đàò tạo nghiệp vụ 3 tuần trước khi làm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như sinh nhật, hiếu, hỷ, teambuilding của Công ty Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
