Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 64 đường 17A, P Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng tại quầy dịch vụ văn phòng AIA Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trao đổi thông tin với công ty Hỗ trợ khách hàng thu phí tái tục, hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hợp đồng khách hàng đã ký với AIA Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm từ chuyên viên tư vấn AIA Hỗ trợ chuyên viên tư vấn AIA khi cần thiết Quản lý chứng từ và báo cáo theo yêu cầu, báo cáo hằng ngày cho Teamleader phụ trách chi nhánh Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Chi Nhánh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp bằng Cao đẳng trở lên Ngoại hình ưu nhìn Có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, ngân hàng là lợi thế. Địa chỉ làm việc: AIA Bình Tân, số 64 đường 17A, P Bình Trị Đông B, Bình Tân, HCM.

Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đàò tạo nghiệp vụ 3 tuần trước khi làm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như sinh nhật, hiếu, hỷ, teambuilding của Công ty Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.