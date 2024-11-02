Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28/03 đường số 13 khu phố 6 phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

CSKH

• Làm báo giá và hợp đồng

• Tiếp nhận và chủ động giải quyết các thắc mắc, vướng mắc của khách hàng.

• Tiếp nhận ý kiến, phản ánh của KH về chất lượng dịch vụ như: chất lượng giảng dạy, tổ chức lớp học và làm hồ sơ.

• Nhận thư: Chụp và gửi vào GR văn phòng

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

•Làm hồ sơ đầu vào và đầu ra ( Báo giá, phiếu xuất kho, biên bản giao hàng, hợp đồng mua bán, thông tin xuất hóa đơn)..

•Lấy hàng và giao hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình và cầu tiến.

Thành thạo word, excel.

Có khả năng xử lý tình huống nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thương lượng (tùy theo năng lực).

- Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty, được tham gia BHXH đầy đủ.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Thưởng các ngày lễ, tết và kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NDT

