Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau khi hoàn tất mua hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, ghi nhận và báo cáo các phản hồi nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm và sử dụng thêm sản phẩm/dịch vụ khác. Thực hiện các chương trình tri ân khách hàng sau bán và các chiến dịch chăm sóc khách hàng khác theo kế hoạch của công ty. Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý và theo dõi lịch sử tương tác để cải thiện chất lượng chăm sóc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: >22 tuổi Kinh nghiệm: Từ 6 tháng ở vị trí tương đương Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ, tài chính, bất động sản là lợi thế Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao Thành thạo tin học văn phòng

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000đ - 9.000.000đ (theo kinh nghiệm trao đổi khi phỏng vấn) Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc Tham gia event, team-building, tổ chức sinh nhật + tặng quà. Thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,...) Môi trường Genz trẻ trung, sáng tạo, năng động (nói KHÔNG với drama) Văn phòng tọa lạc tại trung tâm, chuyên nghiệp và tiện nghi Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu năng lực chuyên môn Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

