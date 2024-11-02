Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIÊN NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Chăm sóc khách hàng: Trả lời thắc mắc và cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ qua tin nhắn Zalo. Giải quyết phàn nàn, khiếu nại của khách hàng Chủ động đặt câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu sở thích của khách và gợi ý cho món đồ phù hợp. Hỗ trợ khách chọn size, phối đồ. Chốt đơn cho khách theo mẫu. Chuyển thông tin đơn hàng cho chi nhánh follow tiếp. Theo dõi đơn hàng còn nợ đồ của khách. Đăng 4 bài và 4 khoảnh khắc lên các acc Zalo được giao quản lý (Lấy bài trên facebook công ty) Gửi các mã Khuyến mãi cho khách định kỳ hằng tháng hoặc khi có chương trình. Tạo hội thoại tương tác với khách hàng cũ để kích thích nhu cầu mua sắm. Tổng hợp phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ vào mẫu có sẵn (1 tuần/ lần, các tư vấn viên luân phiên nhau làm). Bàn giao thông tin đơn hàng, khách hàng ... cuối ngày Đóng góp ý kiến, tham họp cải tiến công việc trong team 2 lần/ tháng.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính Nữ hoặc Nam LGBT Tuổi từ 20 đến 28 tuổi Đã tốt nghiệp THPT trở lên Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng/ CSKH qua CHAT liên quan đến ngành hàng bán lẻ thời trang Tính cách: Làm việc tới cùng, thẳng thắn, chân thật, ham học hỏi và thích cái mới, luôn biết mình muốn gì, biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm người khác. Tự tin và quyết liệt trong công việc. Kỹ năng: Giao tiếp tốt qua chat, kỹ năng đọc hiểu tốt, xử lý vấn đề tốt, làm việc nhóm tốt, biết nghĩ cho khách hàng, gõ máy tính nhanh, viết đúng chính tả, cẩn thận ...

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIÊN NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 9 triệu (Lương cứng 7.800.000 + Phụ cấp 600.000 + Thưởng chất lượng công việc RealStar 600.000) Thử việc 1 tháng hưởng 100% lương cứng Được đào tạo bài bản 1 kèm 1 về tư vấn bán hàng trong tháng đầu tiên làm việc. Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, nói không với “drama/ toxic” Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân, được tôn trọng ý kiến Company trip (Thái Lan, Malaysia,...) Thưởng tháng 13, Thưởng sinh nhật, Thưởng Lễ/ Tết Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Ký HĐLĐ tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao động. Ngày phép theo Luật lao động Cơ hội thăng tiến lên vị trí Sale Online Assistant Hỗ trợ cho nhân viên ứng lương, vay tiền, thuê phòng trống giá rẻ tại các mặt bằng kinh doanh Thanh toán lương đúng hạn vào ngày 5 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THIÊN NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.