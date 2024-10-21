Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)
- Hồ Chí Minh: 156/17 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Gọi điện chăm sóc khách hàng đã mua hàng ở nhà thuốc
Gọi điện tư vấn chương trình và bán hàng cho kênh nhà thuốc
Hướng dẫn khách hàng mua hàng tích điểm để nhận quà
Giải đáp thắc mắc của khách hàng
Chốt đơn cho khách và hướng dẫn khách hàng ra đúng nhà thuốc mua hàng
Quản lý tài khoản tích điểm trên phần mềm DAC của công ty
Các công việc chuyên môn khác theo phân công
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Y, Dược
Có đam mê về sales. chăm sóc khách hàng
Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng, telesales
Có tuyển sinh viên mới ra trường, chờ bằng,...
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương CB 6.5+ thưởng KPI + thưởng chuyên cần
Chế độ bảo hiểm, Hiếu, Hỉ, ngày phép, du lịch, đào tạo chuyên môn miễn phí
Phát triển lên cấp bậc cao hơn: trưởng nhóm, phó phòng, trưởng phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
