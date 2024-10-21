Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156/17 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Gọi điện chăm sóc khách hàng đã mua hàng ở nhà thuốc Gọi điện tư vấn chương trình và bán hàng cho kênh nhà thuốc Hướng dẫn khách hàng mua hàng tích điểm để nhận quà Giải đáp thắc mắc của khách hàng Chốt đơn cho khách và hướng dẫn khách hàng ra đúng nhà thuốc mua hàng Quản lý tài khoản tích điểm trên phần mềm DAC của công ty Các công việc chuyên môn khác theo phân công

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Y, Dược Có đam mê về sales. chăm sóc khách hàng Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng, telesales Có tuyển sinh viên mới ra trường, chờ bằng,...

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương CB 6.5+ thưởng KPI + thưởng chuyên cần Chế độ bảo hiểm, Hiếu, Hỉ, ngày phép, du lịch, đào tạo chuyên môn miễn phí Phát triển lên cấp bậc cao hơn: trưởng nhóm, phó phòng, trưởng phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)

