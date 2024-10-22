Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Corèle V. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. NHIỆM VỤ:

1.1 Chăm sóc khách hàng:

Chăm sóc khách hàng:

Tư vấn các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng Tư vấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến dịch vụ sản phẩm, gợi ý các thông tin sản phẩm về khách hàng tiềm năng ở các kênh bán hàng online, Fanpage, Zalo, Shopee... Trả lời thắc mắc giải quyết các khiếu nại từ phía khách hàng Xử lý các cuộc gọi từ khách hàng thông qua tổng đài hotline về tư vấn sản phẩm, đo size, hoàn tiền, đổi trả...

1.2 Xử lý đơn hàng:

Hỗ trợ đặt hàng, huỷ đơn hàng, hoàn tiền, hoặc đổi hàng cho khách hàng Giải quyết các yêu cầu huỷ order/đổi địa chỉ/đổi màu/size... các trường hợp hết hàng, các đơn hàng phát sinh trong hệ thống Gọi báo khách đổi size, màu hoặc huỷ đơn tuỳ theo quyết định của sale Theo dõi đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn Xử lý đơn hàng trên hệ thống Woocommerce, Omisell, Boxme. Lập báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng. Hỗ trợ quản lý tồn kho, lập phiếu điều chuyển hàng hoá giữa các kho hàng

Thực hiện các báo cáo liên quan của team và các báo cáo khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Có ít nhất 6 tháng làm việc trong bộ phận chăm sóc khách hàng, call center Ưu tiên các bạn có KN về thời trang nội y Sẵn sàng làm việc tăng ca khi công ty có những sự kiện sale lớn trong năm. Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề Có khả năng thích ứng với văn hoá công ty năng động và môi trường làm việc nhanh. Có khả năng làm việc dưới áp lực và trong một nhóm lớn

Tại Công ty TNHH Corèle V. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp + thưởng KPI

- Thưởng tháng 13,

- Tham gia BHXH

- Team building hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Corèle V.

