Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Corèle V. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Corèle V.
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Corèle V.

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Corèle V.

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. NHIỆM VỤ:
1.1 Chăm sóc khách hàng:
Chăm sóc khách hàng:
Tư vấn các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng Tư vấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến dịch vụ sản phẩm, gợi ý các thông tin sản phẩm về khách hàng tiềm năng ở các kênh bán hàng online, Fanpage, Zalo, Shopee... Trả lời thắc mắc giải quyết các khiếu nại từ phía khách hàng Xử lý các cuộc gọi từ khách hàng thông qua tổng đài hotline về tư vấn sản phẩm, đo size, hoàn tiền, đổi trả...
Tư vấn các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng
Tư vấn và trả lời các câu hỏi liên quan đến dịch vụ sản phẩm, gợi ý các thông tin sản phẩm về khách hàng tiềm năng ở các kênh bán hàng online, Fanpage, Zalo, Shopee...
Trả lời thắc mắc giải quyết các khiếu nại từ phía khách hàng
Xử lý các cuộc gọi từ khách hàng thông qua tổng đài hotline về tư vấn sản phẩm, đo size, hoàn tiền, đổi trả...
1.2 Xử lý đơn hàng:
Hỗ trợ đặt hàng, huỷ đơn hàng, hoàn tiền, hoặc đổi hàng cho khách hàng Giải quyết các yêu cầu huỷ order/đổi địa chỉ/đổi màu/size... các trường hợp hết hàng, các đơn hàng phát sinh trong hệ thống Gọi báo khách đổi size, màu hoặc huỷ đơn tuỳ theo quyết định của sale Theo dõi đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn Xử lý đơn hàng trên hệ thống Woocommerce, Omisell, Boxme. Lập báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng. Hỗ trợ quản lý tồn kho, lập phiếu điều chuyển hàng hoá giữa các kho hàng
Hỗ trợ đặt hàng, huỷ đơn hàng, hoàn tiền, hoặc đổi hàng cho khách hàng
Giải quyết các yêu cầu huỷ order/đổi địa chỉ/đổi màu/size... các trường hợp hết hàng, các đơn hàng phát sinh trong hệ thống
Gọi báo khách đổi size, màu hoặc huỷ đơn tuỳ theo quyết định của sale
Theo dõi đơn hàng và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn
Xử lý đơn hàng trên hệ thống Woocommerce, Omisell, Boxme.
Lập báo cáo doanh số bán hàng hàng tháng.
Hỗ trợ quản lý tồn kho, lập phiếu điều chuyển hàng hoá giữa các kho hàng
Thực hiện các báo cáo liên quan của team và các báo cáo khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Có ít nhất 6 tháng làm việc trong bộ phận chăm sóc khách hàng, call center Ưu tiên các bạn có KN về thời trang nội y Sẵn sàng làm việc tăng ca khi công ty có những sự kiện sale lớn trong năm. Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề Có khả năng thích ứng với văn hoá công ty năng động và môi trường làm việc nhanh. Có khả năng làm việc dưới áp lực và trong một nhóm lớn
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Có ít nhất 6 tháng làm việc trong bộ phận chăm sóc khách hàng, call center
Ưu tiên các bạn có KN về thời trang nội y
Sẵn sàng làm việc tăng ca khi công ty có những sự kiện sale lớn trong năm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề
Có khả năng thích ứng với văn hoá công ty năng động và môi trường làm việc nhanh.
Có khả năng làm việc dưới áp lực và trong một nhóm lớn

Tại Công ty TNHH Corèle V. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp + thưởng KPI
- Thưởng tháng 13,
- Tham gia BHXH
- Team building hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ
- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Corèle V.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Corèle V.

Công ty TNHH Corèle V.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

