Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 12A, Toà nhà CII Tower, số 152, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nắm rõ các kiến thức sản phẩm của từng công ty để giải quyết quyền lợi cho khách hàng
Tìm kiếm, tiếp cận, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân (40%) và doanh nghiệp (60%)
Thiết kế, tư vấn và trình bày các giải pháp tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng
Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event cho khách hàng tại công ty
Xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân song hành với hình ảnh thương hiệu công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 21 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên
Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Kinh doanh, Sale, CSKH là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, giải quyết tình huống
Thích nghi tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trên 10 triệu + Hoa hồng (40%) + Thưởng.
Tổng thu nhập từ 80-100% doanh số mang về.
Được đào tạo nền tảng về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng trong 12 ngày
Tham gia khám sức khỏe hàng năm và tham gia BHSK
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do về thời gian và sự sáng tạo
Thường xuyên được tham gia đào tạo, du lịch trong và ngoài nước hàng năm.
Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng Văn phòng làm việc năng động, hiện đại, không gian mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà CII Tower, số 152, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

