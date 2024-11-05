Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12A, Toà nhà CII Tower, số 152, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nắm rõ các kiến thức sản phẩm của từng công ty để giải quyết quyền lợi cho khách hàng

Tìm kiếm, tiếp cận, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân (40%) và doanh nghiệp (60%)

Thiết kế, tư vấn và trình bày các giải pháp tài chính theo nhu cầu của từng khách hàng

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng

Tham gia, hỗ trợ các buổi workshop, event cho khách hàng tại công ty

Xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân song hành với hình ảnh thương hiệu công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 21 tuổi trở lên

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên

Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Kinh doanh, Sale, CSKH là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, giải quyết tình huống

Thích nghi tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trên 10 triệu + Hoa hồng (40%) + Thưởng.

Tổng thu nhập từ 80-100% doanh số mang về.

Được đào tạo nền tảng về sản phẩm và các kỹ năng bán hàng trong 12 ngày

Tham gia khám sức khỏe hàng năm và tham gia BHSK

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do về thời gian và sự sáng tạo

Thường xuyên được tham gia đào tạo, du lịch trong và ngoài nước hàng năm.

Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng Văn phòng làm việc năng động, hiện đại, không gian mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

