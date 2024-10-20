Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
- Hồ Chí Minh: 50A ĐƯỜNG TA17A,KP1 PHƯỜNG THỚI AN, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc của khách hàng thông qua các cuộc gọi đến.
Trả lời những thắc mắc và giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải.
Chủ động liên hệ với khách hàng để xin ý kiến, thông tin khi họ trải nghiệm sản phẩm để cải tiến sản phẩm và nâng cấp dịch vụ của công ty.
Thu thập thông tin khách hàng để cập nhật dữ liệu khách hàng.
Hỗ trợ đặt đơn hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền hoặc đổi trả hàng( nếu có)
Phối hợp với bộ phận kinh doanh , sale admin để thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho công ty.
Tuân thủ quy trình, các chính sách của doanh nghiệp.
Đo lường mức độ hài lòng của khách thông qua sử dụng sản phẩm. Từ đó đề xuất các kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
Có Kpi nhẹ nhàng, giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng có sẵn, giữ doanh số và khai thác thêm doanh số của khách có sẵn của công ty.
Làm 1 số công việc khác do cấp trên yêu cầu và phân công.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, hướng ngoại.
- Chuyên nghiệp trong công việc
- Ngoại ngữ: tiếng trung
Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI:
-Phụ cấp tiền cơm hằng tháng, xăng xe, thưởng doanh số công ty.
-Được tham gia BHXH,BHTN,BHYT sau khi kí hợp đồng
-Được hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước
- Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ,Thâm niên, Du lịch thường niên, xét tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
