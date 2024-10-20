Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHỤ LIỆU TÂN ĐỨC HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc của khách hàng thông qua các cuộc gọi đến. Trả lời những thắc mắc và giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Chủ động liên hệ với khách hàng để xin ý kiến, thông tin khi họ trải nghiệm sản phẩm để cải tiến sản phẩm và nâng cấp dịch vụ của công ty. Thu thập thông tin khách hàng để cập nhật dữ liệu khách hàng. Hỗ trợ đặt đơn hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền hoặc đổi trả hàng( nếu có) Phối hợp với bộ phận kinh doanh , sale admin để thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho công ty. Tuân thủ quy trình, các chính sách của doanh nghiệp. Đo lường mức độ hài lòng của khách thông qua sử dụng sản phẩm. Từ đó đề xuất các kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Có Kpi nhẹ nhàng, giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng có sẵn, giữ doanh số và khai thác thêm doanh số của khách có sẵn của công ty. Làm 1 số công việc khác do cấp trên yêu cầu và phân công.

Tiếp nhận khiếu nại, thắc mắc của khách hàng thông qua các cuộc gọi đến.

Trả lời những thắc mắc và giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải.

Chủ động liên hệ với khách hàng để xin ý kiến, thông tin khi họ trải nghiệm sản phẩm để cải tiến sản phẩm và nâng cấp dịch vụ của công ty.

Thu thập thông tin khách hàng để cập nhật dữ liệu khách hàng.

Hỗ trợ đặt đơn hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền hoặc đổi trả hàng( nếu có)

Phối hợp với bộ phận kinh doanh , sale admin để thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho công ty.

Tuân thủ quy trình, các chính sách của doanh nghiệp.

Đo lường mức độ hài lòng của khách thông qua sử dụng sản phẩm. Từ đó đề xuất các kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Có Kpi nhẹ nhàng, giữ mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng có sẵn, giữ doanh số và khai thác thêm doanh số của khách có sẵn của công ty.

Làm 1 số công việc khác do cấp trên yêu cầu và phân công.