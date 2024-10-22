Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 67 Đào Duy Anh, Phường 9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Thời gian làm việc từ 8h30 đến 17h30 các ngày từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

- Gọi điện tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ Service1 cung cấp.

- Tư vấn gián tiếp: Chăm sóc KH qua Fanpage, gọi điện, email, zalo.... chăm sóc khách hàng tiềm năng và bán các gói sản phẩm dịch vụ.

- Cập nhật kỹ năng và kiến thức chuyên môn về các dịch vụ mới của Service1.

- Giải đáp thắc mắc của khách hàng qua hotline và các nền tảng mạng xã hội.

- Gọi điện khảo sát nhu cầu khách hàng và chốt sale.

- Chăm sóc khách hàng và các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

- Báo cáo cập nhật số liệụ phản hồi từ phía khách hàng và công việc hàng ngày với cấp trên và các bộ phần liên quan đúng thời hạn quy định.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có giọng dễ nghe, phát âm chuẩn, không nói ngọng, và nói giọng địa phương.

- Có khả năng tự tin giao tiếp với khách hàng, đủ khả năng thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng giao tiếp tốt, biết sử dụng tin học văn phòng.

- Không nóng tính, luôn giữ thái độ lịch sự khi trao đổi với khách hàng.

- Từng làm công việc liên quan chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng.

- Có Kinh nghiệm chốt sale.

- ƯU TIÊN: những ứng viên đã từng trải qua vị trí nhân viên telesale tại các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử, điện máy hoặc đã từng làm việc tại lĩnh vực call center, telesales, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực thiết bị thể thao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 triệu đến 8 triệu.

- Thời gian thử việc 2 tháng.

- Tăng lương định kỳ, khi không vi phạm nội quy.

- Môi trường sạch sẽ, an toàn, chuyên nghiệp.

- Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu.

- Trả phép bằng tiền mặt khi không nghỉ hết.

Phụ cấp khác :

Phụ cấp khác

- Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc 2 tháng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Du lịch, teambulding, nghỉ mát, hiếu hỉ, ma chay, sinh nhật, đầy đủ.

- Văn hóa công ty lâu đời (gần 30 năm), ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin