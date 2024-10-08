Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Bee Logistics Corporation VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39B Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xử lý các vấn đề phát sinh - Khi lô hàng có phát sinh, phải xem xét, suy tính kỹ và giải quyết vấn đề nhanh. - Phối hợp các bên liên quan để đưa hướng giải quyết tốt nhất. - Trường hợp trình trạng hàng hóa hư hỏng, phải kiểm tra hình ảnh từ nơi đóng cont, nơi mở cont, xác nhận thời gian hàng hư hỏng. Phối hợp với nhân viên hiện trường và kho dưới cảng lập biên bản (nếu có phát sinh).

2. Phối hợp với các bộ phận hiện trường và chứng từ - Luôn theo dõi các lô hàng đã và cập nhật kịp thời cho khách hàng cũng như đại lý và tình trạng hàng. - Kiểm tra với hãng tàu, coloader về thời gian tàu khởi hành, cập nhật thông tin tàu cho khách hàng/ đại lý. - Trường hợp thời gian khởi hành tàu trì hoãn, gửi thông báo delay cho khách hàng. - Theo dõi cập nhật tàu nối (nếu có); cập nhật ngày tàu đến, ngày đưa hàng vào kho, ngày cnee lấy D/O và hàng hóa. - Trường hợp cnee chưa lấy hàng, kiểm tra lý do lấy hàng trễ đồng thời thông báo cho khách hàng ngày được miễn lưu kho như chi phí phát sinh.

3. Báo giá, thương lượng giá - So sánh, chọn lưa giá tốt nhất. - Thương lượng với các đại lý/ coloaders/ hãng tàu để có được giá và dịch vụ tốt nhất. - Cân đối cước vận chuyển song song với local charges cả 2 đầu. - Trường hợp có hãng tàu hoặc coloader thu chi phí khác so với bình thường, kiểm tra, đối chiếu lại lý do tại sao có chi phí cao hơn...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên; chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại thương, hàng hải hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm vị trí chăm sóc khách hàng xuất/nhập mảng hàng gom và 2 - 3 năm vị trí chứng từ

Tại Bee Logistics Corporation VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng lương tháng 13, thưởng Tết Âm (1-6 tháng lương)

- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7)

- Phụ cấp điện thoại

- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.

- Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

- Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

