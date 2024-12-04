Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28 LÔ 6 NGÕ 23 LÊ VĂN LƯƠNG

- THANH XUÂN

- HÀ NỘI, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua email, chat và điện thoại.
Giải đáp thông tin về dịch vụ fulfillment( kho vận, đóng gói, vận chuyển, và sau bán hàng).
Theo dõi cập nhật tình trạng đơn hàng, đảm bảo khách hàng nhận thông tin kịp thời.
Phối hợp các bộ phận liên quan giải quyết sự cố liên quan đến đơn hàng, vận chuyển hoặc dịch vụ.
Theo sát quá trình xử lý khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Giao tiếp bằng tiếng Anh với kho và tiếng Việt.
làm việc trực tiếp với khách hàng qua các kênh giao tiếp công ty quy định.
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng và đề xuất cải thiện dịch vụ.
Báo cáo công việc định kì cho cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Ngoại ngữ, hoặc các ngành liên quan.
2. Kỹ năng chuyên môn:
Thành thạo tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp tốt qua nhiều hình thức (nói, viết)
Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng
3. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc vị trí tương tự.
Hiểu biết về ngành Fulfillment hoặc Logistics là lợi thế.
4. Yêu cầu khác: Cẩn thận, nhanh nhẹn, giải quyết vấn đề linh hoạt. Có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (cạnh tranh).
Thưởng: Thưởng KPI và các dịp lễ Tết.
Phúc lợi: Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định + phúc lợi riêng từ công ty.
Đào tạo: Được hướng dẫn và đào tạo thêm về kỹ năng chăm sóc khách hàng và kiến thức ngành.
Môi trường làm việc: Năng động, quốc tế, cơ hội làm việc với khách hàng toàn cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIK SOLUTION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 02 ngõ 102 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

