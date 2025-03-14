Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH
- Hà Nội: LK A3 A4 Trần Hữu Tước, Nam Đồng, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng liên quan đến dịch vụ khám bệnh, giải đáp các thắc mắc của khách hàng sau khám.
Ghi nhận và chuyển tiếp các phản hồi, khiếu nại của khách hàng đến bộ phận liên quan
Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng định kỳ.
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng
Tham gia vào các chiến dịch marketing và bán hàng khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Thái độ làm việc tích cực, kiên nhẫn và thân thiện với khách hàng
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, PowerPoint)
Khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng và kỹ năng bán hàng
Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm/y tế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
