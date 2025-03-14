Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK A3 A4 Trần Hữu Tước, Nam Đồng, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng liên quan đến dịch vụ khám bệnh, giải đáp các thắc mắc của khách hàng sau khám.

Ghi nhận và chuyển tiếp các phản hồi, khiếu nại của khách hàng đến bộ phận liên quan

Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng định kỳ.

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống quản lý

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng

Tham gia vào các chiến dịch marketing và bán hàng khi được yêu cầu.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến y tế, dược phẩm

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Thái độ làm việc tích cực, kiên nhẫn và thân thiện với khách hàng

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, PowerPoint)

Khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực (10-15tr) + Phụ cấp ăn trưa

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng và kỹ năng bán hàng

Cơ hội thăng tiến trong ngành dược phẩm/y tế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THỜI ĐẠI XANH

