Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng

- Giải quyết khiếu nại và giải đáp thắc mắc của khách hàng

- Cập nhật thông tin khách hàng và báo cáo lên hệ thống CSKH

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

- Upsale khi khách đã sử dụng dịch tại bệnh viện

- Gọi điện thoại để chăm sóc khách hàng sau phẫu thuật, theo dõi tình trạng sức khỏe và hỗ trợ kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Nhắc nhở lịch tái khám và lịch hẹn phẫu thuật cho khách hàng qua các kênh như tổng đài, Zalo OA, SMS.

- Thiết lập và quản lý lịch hẹn:

Thiết lập lịch hẹn tái khám cho khách hàng trên hệ thống chăm sóc.

Quản lý và đảm bảo các lịch hẹn được cập nhật đầy đủ và chính xác.

- Thu thập và tổng hợp đánh giá từ khách hàng về chất lượng dịch vụ, quy trình khám và phẫu thuật để cải thiện quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm CRM là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm về dịch vụ y tế là 1 lợi thế

- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có kỹ năng giải quyết vấn đề và giải pháp giải quyết.

- Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

- Khả năng chịu được áp lực công việc cao và hoàn thành công việc đúng hạn.

- Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại, Zalo, email, SMS và các kênh khác để đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực (Up to 20.000.000 + +)

- Thời gian làm việc: 7h30 - 17h30 hàng ngày (06 ngày/tuần)

- Công ty chi trả 100% các khóa học nâng cao bản thân

- Hưởng đầy đủ các chế độ khác như: BHXH, thưởng Lễ, lương tháng 13, 12 ngày phép/năm.

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, gala vinh danh sôi động hàng năm

- Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

- Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

