Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ACHIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ACHIVA VIỆT NAM
- Hà Nội: 18/44 – Phố Đức Giang – Phường Thượng Thanh (năm trong khuôn viên của CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG), Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý báo giá, đơn hàng và yêu cầu sản phẩm của khách hàng.
Theo dõi sát sao báo giá, đàm phán và thúc đẩy chốt đơn.
Phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.
Chủ động tiếp cận khách hàng tiềm năng qua email, điện thoại, Zalo.
Đảm bảo dịch vụ khách hàng, phản hồi nhanh chóng và kịp thời.
Phối hợp hiệu quả với các phòng ban và nhà cung cấp để xử lý yêu cầu khách hàng.
Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, đề xuất giải pháp tối ưu, theo sát quá trình xử lý.
Tuân thủ quy trình vận hành, KPI và chính sách công ty.
Thăm khách hàng, duy trì kết nối, hỗ trợ phát triển kinh doanh khi cần.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên
B2B
bán hàng công nghiệp phụ trợ
tiếp thị qua điện thoại
Chủ động, linh hoạt, làm việc độc lập, không cần giám sát chặt.
Chủ động, linh hoạt
Năng động, hướng kết quả, lấy khách hàng làm trung tâm.
Năng động, hướng kết quả, lấy khách hàng làm trung tâm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc khách hàng tốt.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc khách hàng
Thành thạo tin học văn phòng.
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH ACHIVA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh
thưởng tháng 13
Chế độ đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT...
Chế độ đầy đủ
Phúc lợi hấp dẫn: Liên hoan, du lịch, picnic cùng đồng đội.
Phúc lợi hấp dẫn
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo, tạo cơ hội phát triển bản thân
Môi trường chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACHIVA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
