Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ACHIVA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18/44 – Phố Đức Giang – Phường Thượng Thanh (năm trong khuôn viên của CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG), Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý báo giá, đơn hàng và yêu cầu sản phẩm của khách hàng.

Theo dõi sát sao báo giá, đàm phán và thúc đẩy chốt đơn.

Phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Chủ động tiếp cận khách hàng tiềm năng qua email, điện thoại, Zalo.

Đảm bảo dịch vụ khách hàng, phản hồi nhanh chóng và kịp thời.

Phối hợp hiệu quả với các phòng ban và nhà cung cấp để xử lý yêu cầu khách hàng.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, đề xuất giải pháp tối ưu, theo sát quá trình xử lý.

Tuân thủ quy trình vận hành, KPI và chính sách công ty.

Thăm khách hàng, duy trì kết nối, hỗ trợ phát triển kinh doanh khi cần.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có ≥1 năm kinh nghiệm B2B trong bán hàng công nghiệp phụ trợ hoặc tiếp thị qua điện thoại.

Chủ động, linh hoạt, làm việc độc lập, không cần giám sát chặt.

Năng động, hướng kết quả, lấy khách hàng làm trung tâm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chăm sóc khách hàng tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH ACHIVA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh với thưởng tháng 13.

Chế độ đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT...

Phúc lợi hấp dẫn: Liên hoan, du lịch, picnic cùng đồng đội.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích sáng tạo, tạo cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACHIVA VIỆT NAM

