Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng:
Tham gia cung cấp thông tin khách hàng tiềm năng.
Tổ chức lưu trữ hợp đồng và các tài liệu liên quan đến công tác bán/cho thuê căn hộ/ ki ốt thương mại và các công văn đến và đi;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực vận hành tòa nhà;
Có kiến thức trong công tác chăm sóc khách hàng;
Có khả năng trình bày, thuyết phục và xử lý tình huống tốt;
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu được áp lực cao công việc;
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực vận hành tòa nhà;
Có kiến thức trong công tác chăm sóc khách hàng;
Có khả năng trình bày, thuyết phục và xử lý tình huống tốt;
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu được áp lực cao công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI