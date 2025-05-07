Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng:

Tham gia cung cấp thông tin khách hàng tiềm năng.

Tổ chức lưu trữ hợp đồng và các tài liệu liên quan đến công tác bán/cho thuê căn hộ/ ki ốt thương mại và các công văn đến và đi;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực vận hành tòa nhà;

Có kiến thức trong công tác chăm sóc khách hàng;

Có khả năng trình bày, thuyết phục và xử lý tình huống tốt;

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và chịu được áp lực cao công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE

