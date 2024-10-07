Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoài Đức ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Công tác nhân sự:

Tuyển dụng: tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và thông báo kết quả Tiền lương: Tính và trả lương cho người lao động theo đúng quy chế hiện hành của công ty Quan hệ lao động: Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, theo dõi biến động nhân sự và giải quyết các quan hệ lao động phát sinh Bảo hiểm: tăng, giảm.... làm các thủ tục BHXH cho CBCNV Hướng dẫn, làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

II. Công tác Hành chính:

Soạn thảo công văn, giấy tờ theo chỉ đạo của Cấp trên Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng Kiểm tra, kiểm soát công tác 5S, Quản lý công tác cấp dưỡng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự, văn phòng, ...... Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí hành chính nhân sự Thành thạo tin học văn phòng. Có tinh thần trách nhiệm cao Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ và phúc lợi theo quy định chung của công ty Lương: thỏa thuận theo năng lực Được cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc cần thiết Được hướng dẫn đào tạo đầy đủ về quy trình làm việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết Tham gia các hoạt động ngoại khóa dã ngoại của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

