Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Hành chính

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoài Đức ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Công tác nhân sự:
I. Công tác nhân sự:
Tuyển dụng: tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và thông báo kết quả Tiền lương: Tính và trả lương cho người lao động theo đúng quy chế hiện hành của công ty Quan hệ lao động: Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, theo dõi biến động nhân sự và giải quyết các quan hệ lao động phát sinh Bảo hiểm: tăng, giảm.... làm các thủ tục BHXH cho CBCNV Hướng dẫn, làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng
Tuyển dụng: tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và thông báo kết quả
Tiền lương: Tính và trả lương cho người lao động theo đúng quy chế hiện hành của công ty
Quan hệ lao động: Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, theo dõi biến động nhân sự và giải quyết các quan hệ lao động phát sinh
Bảo hiểm: tăng, giảm.... làm các thủ tục BHXH cho CBCNV
Hướng dẫn, làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới
Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng
II. Công tác Hành chính:
II. Công tác Hành chính:
Soạn thảo công văn, giấy tờ theo chỉ đạo của Cấp trên Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng Kiểm tra, kiểm soát công tác 5S, Quản lý công tác cấp dưỡng
Soạn thảo công văn, giấy tờ theo chỉ đạo của Cấp trên
Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng
Kiểm tra, kiểm soát công tác 5S,
Quản lý công tác cấp dưỡng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự, văn phòng, ...... Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí hành chính nhân sự Thành thạo tin học văn phòng. Có tinh thần trách nhiệm cao Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự, văn phòng, ......
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí hành chính nhân sự
Thành thạo tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm cao
Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ và phúc lợi theo quy định chung của công ty Lương: thỏa thuận theo năng lực Được cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc cần thiết Được hướng dẫn đào tạo đầy đủ về quy trình làm việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết Tham gia các hoạt động ngoại khóa dã ngoại của công ty.
Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ và phúc lợi theo quy định chung của công ty
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Được cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc cần thiết
Được hướng dẫn đào tạo đầy đủ về quy trình làm việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết
Tham gia các hoạt động ngoại khóa dã ngoại của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

