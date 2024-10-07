Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
- Hà Nội: Hoài Đức ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Công tác nhân sự:
Tuyển dụng: tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn và thông báo kết quả Tiền lương: Tính và trả lương cho người lao động theo đúng quy chế hiện hành của công ty Quan hệ lao động: Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, theo dõi biến động nhân sự và giải quyết các quan hệ lao động phát sinh Bảo hiểm: tăng, giảm.... làm các thủ tục BHXH cho CBCNV Hướng dẫn, làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng
II. Công tác Hành chính:
Soạn thảo công văn, giấy tờ theo chỉ đạo của Cấp trên Tổ chức lưu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng Kiểm tra, kiểm soát công tác 5S, Quản lý công tác cấp dưỡng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành nhân sự, văn phòng, ......
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí hành chính nhân sự
Thành thạo tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm cao
Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ và phúc lợi theo quy định chung của công ty
Lương: thỏa thuận theo năng lực
Được cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc cần thiết
Được hướng dẫn đào tạo đầy đủ về quy trình làm việc hỗ trợ các kỹ năng cần thiết
Tham gia các hoạt động ngoại khóa dã ngoại của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
