Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Toa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, làm các công việc liên quan đến vận hành văn phòng
- Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi
- Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ
- Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên
- Theo dõi và thanh toán các chi phí văn phòng
- Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty
- Lên kế hoạch, theo dõi, bảo trì các thiết bị điện tử (máy tính, máy in, máy photo.. ) và quản lý tài sản công ty
- Làm việc với dịch vụ đặt vé máy bay
- Tham gia tổ chức các sự kiện hoạt động của công ty
- Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/Nữ
2. Độ tuổi: 18 trở lên
3. Học vấn: Sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường
4. Vi tính: Văn Phòng (MS Office)
5. Kinh nghiệm: Không yêu cầu
6. Kỹ năng cần có: Làm việc nhóm
7. Thái độ/tố chất cần có: Nhiệt tình, hòa đồng, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ
8. Sức khỏe: Tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 41,Đường số 17, Khu Mỹ Thái 2, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

