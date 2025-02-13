Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Toa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Theo dõi, làm các công việc liên quan đến vận hành văn phòng
- Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi
- Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ
- Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên
- Theo dõi và thanh toán các chi phí văn phòng
- Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty
- Lên kế hoạch, theo dõi, bảo trì các thiết bị điện tử (máy tính, máy in, máy photo.. ) và quản lý tài sản công ty
- Làm việc với dịch vụ đặt vé máy bay
- Tham gia tổ chức các sự kiện hoạt động của công ty
- Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Độ tuổi: 18 trở lên
3. Học vấn: Sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường
4. Vi tính: Văn Phòng (MS Office)
5. Kinh nghiệm: Không yêu cầu
6. Kỹ năng cần có: Làm việc nhóm
7. Thái độ/tố chất cần có: Nhiệt tình, hòa đồng, trung thực, cẩn thận, chăm chỉ
8. Sức khỏe: Tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
