Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Cotecna Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công Ty TNHH Cotecna Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
• Check, monitor attendance and manage regimes such as annual leave, sick leave, compensatory leave, etc.
• Follow Casual/outsource.
• Track and update Health Insurance for employees.
• Filter CVs which suit requirement.
• Organize all company events (charity, B.D, YEP…)
• Perform other tasks and duties as assigned.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• University degree.
• At least 1 year prior experience as a Human Resources.
• Familiar with country specific laws and regulations governing Human Resources.
• Strong interpersonal and problem-solving skills.
• Ability to work independently as well as working in a team.
• Good at time management, planning and organizational skills.
• Proficiency in Excel/Word.
• Experience in Accounting software (Navision) would be an advantage.
Tại Công Ty TNHH Cotecna Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cotecna Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
