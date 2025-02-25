Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi và làm các báo cáo về Hành chính nhân sự

Mua sắn VPP và vật tư vật rẻ cho sản xuất

Thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, thủ quỹ và các chế độ, lương thưởng cho CBNV công ty

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực đảm nhận

- Đại học chuyên ngành kế toán - Nhanh nhẹn, chịu khó nhiệt tình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ làm việc: nghỉ chiều t7, chủ nhật

Các chế độ BHXH, ăn trưa, sinh nhật, thưởng theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin