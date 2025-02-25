Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN MAI
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Theo dõi và làm các báo cáo về Hành chính nhân sự
Mua sắn VPP và vật tư vật rẻ cho sản xuất
Thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, thủ quỹ và các chế độ, lương thưởng cho CBNV công ty
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực đảm nhận
- Đại học chuyên ngành kế toán - Nhanh nhẹn, chịu khó nhiệt tình
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN MAI Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ làm việc: nghỉ chiều t7, chủ nhật
Các chế độ BHXH, ăn trưa, sinh nhật, thưởng theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN MAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
