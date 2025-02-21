Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Thương mại HHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại HHG
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty Cổ phần Thương mại HHG

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5

- 6

- 7 khu The Premier, lô E2/D21, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Công tác hành chính (60%)
Công tác hành chính (60%)
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu
Theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị, cấp phát văn phòng phẩm theo kế hoạch.
Hoàn thiện các thủ tục thanh toán
Quản lý và sử dụng con dấu, Quản lý, theo dõi mua sắm đồ tiếp khách, đồ lễ thắp hương ...
Đầu mối chính thực hiện đặt vé máy bay, phòng khách sạn, làm visa, hộ chiếu... cho CBNV đi công tác.
Kiểm soát công việc vệ sinh, an ninh văn phòng công ty
Điều xe, sắp xe đi công tác, thanh toán xe, bảo hiểm, vetc, ngân hàng ...
2.Công tác truyền thông nội bộ (40%)
Lên kế hoạch và thực hiện truyền thông nội bộ: sinh nhật, talkshow, event, hoạt động gắn kết,....
Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,...
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 25-35
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương/liên quan đến hành chính, quản trị hệ thống lưu trữ, truyền thông nội bộ.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, khéo léo trong công việc, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), sử dụng cơ bản canva, capcut.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000-11.000.000 VNĐ/ tháng + phụ cấp ăn trưa
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật
Đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật
Định kỳ xét tăng lương 1 lần/ năm.
Team building, Gala dinner, du lịch hàng năm. Ngày nghỉ: Theo quy định Nhà Nước Việt Nam hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại HHG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại HHG

Công ty Cổ phần Thương mại HHG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 5, khu biệt thự Liền kề, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

