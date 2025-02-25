Tuyển Nhân viên hành chính Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị và cơ sở vật chất.

Quản lý chi phí hành chính.

Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, chứng từ liên quan.

Tổ chức sự kiện nội bộ, sinh nhật, team-building.

Điều xe công tác, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo…

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng các ngành kinh tế

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Trung thực, cẩn thận, hòa đồng và cầu tiến

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, tháng 13.

Thưởng sinh nhật cá nhân, Công ty, Tập đoàn

Các khoản phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, year-end party, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, đồng phục, BHXH, bảo hiểm tai nạn/bảo hiểm sức khỏe/bảo hiểm sức khỏe người thân,...và các khoản phúc lợi khác theo quy chế đã ban hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

