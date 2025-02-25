Tuyển Nhân viên hành chính Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý văn phòng phẩm, trang thiết bị và cơ sở vật chất.
Quản lý chi phí hành chính.
Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, chứng từ liên quan.
Tổ chức sự kiện nội bộ, sinh nhật, team-building.
Điều xe công tác, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo…
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng các ngành kinh tế
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn, nhiệt tình
Trung thực, cẩn thận, hòa đồng và cầu tiến
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết, tháng 13.
Thưởng sinh nhật cá nhân, Công ty, Tập đoàn
Các khoản phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, year-end party, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, đồng phục, BHXH, bảo hiểm tai nạn/bảo hiểm sức khỏe/bảo hiểm sức khỏe người thân,...và các khoản phúc lợi khác theo quy chế đã ban hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI