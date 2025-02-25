Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên
- Hà Nội: Mức lương thỏa thuận theo năng lực Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng các dịp lễ tết theo quy định công ty, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công việc
• Theo dõi quản lý hồ sơ, hợp đồng, quy trình bán xe
• Cập nhật chính sách bán hàng, tiếp nhận yêu cầu báo giá từ công ty
• Soạn thảo báo giá, hợp đồng kinh tế, các văn bản khác
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu về nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đọc hiểu ngoại ngữ (Anh, Trung) cơ bản
Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
