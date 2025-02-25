Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương thỏa thuận theo năng lực Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng các dịp lễ tết theo quy định công ty, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

• Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công việc
• Theo dõi quản lý hồ sơ, hợp đồng, quy trình bán xe
• Cập nhật chính sách bán hàng, tiếp nhận yêu cầu báo giá từ công ty
• Soạn thảo báo giá, hợp đồng kinh tế, các văn bản khác
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế
Hiểu về nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đọc hiểu ngoại ngữ (Anh, Trung) cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên

Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 447 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

