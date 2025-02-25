Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương thỏa thuận theo năng lực Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ Tham gia các hoạt động team building, du lịch của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng các dịp lễ tết theo quy định công ty, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính

• Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công việc

• Theo dõi quản lý hồ sơ, hợp đồng, quy trình bán xe

• Cập nhật chính sách bán hàng, tiếp nhận yêu cầu báo giá từ công ty

• Soạn thảo báo giá, hợp đồng kinh tế, các văn bản khác

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn tối thiểu: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế

Hiểu về nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đọc hiểu ngoại ngữ (Anh, Trung) cơ bản

Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bitcar Long Biên

