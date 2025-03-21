Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất tuần, tháng, năm cho nhà máy

2. Dựa vào Kế hoạch sản xuất cân đối nhu cầu vật tư, cung ứng, điều phối vật tư cho kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng, quý, năm.

3. Quản lý giá trị tồn kho

4. Quản lý giá trị vật tư tồn lâu cần xử lý.

5. Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất -tồn - kiểm kê vật tư của hệ thống Kho

6. Tổng hợp, rà soát, đôn đốc vật tư linh kiện thiếu theo tuần, phản hồi phòng mua tình trạng đáp ứng vật tư.