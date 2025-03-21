Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
- Hà Nội: Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 700 - 1 USD
1. Xây dựng kế hoạch sản xuất tuần, tháng, năm cho nhà máy
2. Dựa vào Kế hoạch sản xuất cân đối nhu cầu vật tư, cung ứng, điều phối vật tư cho kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng, quý, năm.
3. Quản lý giá trị tồn kho
4. Quản lý giá trị vật tư tồn lâu cần xử lý.
5. Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập - dự trữ - xuất -tồn - kiểm kê vật tư của hệ thống Kho
6. Tổng hợp, rà soát, đôn đốc vật tư linh kiện thiếu theo tuần, phản hồi phòng mua tình trạng đáp ứng vật tư.
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Chuyên ngành: Kế toán, quản trị kinh doanh hoặc liên quan
3. Thành thạo tin học văn phòng
4. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
5. Tiếng Anh Thành thạo
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
