Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nv2
- 17 ngõ 178 Tổ Dân Phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc quản lý vệ sinh giám sát toà nhà văn phòng ,trung cư, bệnh viện, trường học quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng theo quyền lợi nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
