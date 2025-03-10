Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức

Nhân viên Kế hoạch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nv2

- 17 ngõ 178 Tổ Dân Phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc quản lý vệ sinh giám sát toà nhà văn phòng ,trung cư, bệnh viện, trường học quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng theo quyền lợi nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Làm Sạch Minh Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nv2-17 ngõ 178 Tổ Dân Phố Liên Cơ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

