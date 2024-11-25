Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Savor Việt Nam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, ngõ Đình Làng Hậu, Trần Thái Tông, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

– Kiểm tra định kỳ việc chuyển doanh thu từ các cơ sở trên hệ thống
– Đối chiếu công nợ phải thu
– Đối chiếu công nợ phải trả
– Phân loại, nhập liệu hoá đơn hàng tháng
– Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo sự phân công nhiệm vụ từng thời điểm của quản lí

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi: 2004 – 2006
– Hoàn thành bài test yêu cầu (excel) sẽ trao đổi sau khi ứng tuyển và trước khi phỏng vấn
– Có laptop cá nhân
– Ưu tiên học chuyên ngành Kế toán hoặc có kinh nghiệm vị trí Kế toán.
– Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm
– Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc
– Cam kết gắn bó tối thiểu 5-6 tháng
– Có kỹ năng tin học văn phòng, biết sử dụng các hàm Excel cơ bản: SUM, IF, VLOOKUP, SUMIF,…

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức: 18.000đ/h + KPI 500.000đ
– Mức lương thử việc: 85% lương chính thức
– Thời gian thử việc: 16 ca
– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp
– Làm đẹp CV với kinh nghiệm làm việc tại chuỗi lên đến hàng chục cửa hàng
– Tăng khả năng giao tiếp, sự mạnh dạn của bản thân
– Môi trường trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

