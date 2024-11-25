Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngõ Đình Làng Hậu, Trần Thái Tông, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

– Kiểm tra định kỳ việc chuyển doanh thu từ các cơ sở trên hệ thống

– Đối chiếu công nợ phải thu

– Đối chiếu công nợ phải trả

– Phân loại, nhập liệu hoá đơn hàng tháng

– Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo sự phân công nhiệm vụ từng thời điểm của quản lí

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi: 2004 – 2006

– Hoàn thành bài test yêu cầu (excel) sẽ trao đổi sau khi ứng tuyển và trước khi phỏng vấn

– Có laptop cá nhân

– Ưu tiên học chuyên ngành Kế toán hoặc có kinh nghiệm vị trí Kế toán.

– Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm

– Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc

– Cam kết gắn bó tối thiểu 5-6 tháng

– Có kỹ năng tin học văn phòng, biết sử dụng các hàm Excel cơ bản: SUM, IF, VLOOKUP, SUMIF,…

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương chính thức: 18.000đ/h + KPI 500.000đ

– Mức lương thử việc: 85% lương chính thức

– Thời gian thử việc: 16 ca

– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

– Làm đẹp CV với kinh nghiệm làm việc tại chuỗi lên đến hàng chục cửa hàng

– Tăng khả năng giao tiếp, sự mạnh dạn của bản thân

– Môi trường trẻ trung, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

