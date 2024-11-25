Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6, ngõ Đình Làng Hậu, Trần Thái Tông, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
– Kiểm tra định kỳ việc chuyển doanh thu từ các cơ sở trên hệ thống
– Đối chiếu công nợ phải thu
– Đối chiếu công nợ phải trả
– Phân loại, nhập liệu hoá đơn hàng tháng
– Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh theo sự phân công nhiệm vụ từng thời điểm của quản lí
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Độ tuổi: 2004 – 2006
Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
– Mức lương chính thức: 18.000đ/h + KPI 500.000đ
– Mức lương thử việc: 85% lương chính thức
– Thời gian thử việc: 16 ca
– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp
– Làm đẹp CV với kinh nghiệm làm việc tại chuỗi lên đến hàng chục cửa hàng
– Tăng khả năng giao tiếp, sự mạnh dạn của bản thân
– Môi trường trẻ trung, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam
