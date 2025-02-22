Tuyển Nhân viên kho GIANG NGÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25T, Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Nhập hàng: Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa, cập nhật vào hệ thống kho.

Gói hàng: Đóng gói sản phẩm cẩn thận, bàn giao sản phẩm cho shipper tới lấy hàng.

Kiểm soát kho: Quản lý, kiểm kê kho, đảm bảo kho gọn gàng và chính xác.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, logic, không sai sót

Sử dụng thành thạo phần mềm excel

Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi & có trách nhiệm với công việc;

Tại GIANG NGÂN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu Nhập: 3-5 triệu/tháng/1 ca (bao gồm lương cứng (22-25 nghìn 1h) + lương theo sản phẩm + Thưởng hiệu quả kinh doanh).

--> SHOP CAM KẾT THU NHẬP CÓ THỂ LÊN ĐẾN 8-12 triệu tháng hoặc hơn nếu chăm chỉ, 2 ca trở lên!

• Thời gian làm việc linh hoạt: 5 tiếng 1 ca, chọn lựa 1 trong 3 ca cố định:

- Ca 1: Thời gian làm việc tối thiểu: 8h30 đến 12h30

- Ca 2: Thời gian làm việc tối thiểu: 13h00 đến 17h00.

- Ca 3: Thời gian làm việc tối thiểu: 17h00 đến 21h00.

• Làm việc 6 ngày 1 tuần (được lựa chọn 4 ngày nghỉ trong tháng).

• Có thể làm thêm giờ ngoài 3 ca cố định kể trên. 22-25 nghìn 1h + thưởng doanh thu theo đơn.

• Được hưởng lương tháng 13 và THƯỞNG THÊM theo hiệu quả kinh doanh;

• Được thưởng các ngày lễ, tết;

• Tham gia tham quan, nghỉ dưỡng;

• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến/review tăng lương theo năng lực và khả năng cống hiến;

• Được đào tạo định kỳ và phát triển nghề nghiệp;

• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GIANG NGÂN

