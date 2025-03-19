Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển và soạn hàng hóa theo đúng yêu cầu
Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn, theo dõi số lượng hàng ngày
Thực hiện dán tem-nhãn phụ theo quy định của Công Ty sau khi nhập kho, sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho
Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có laptop cá nhân
Nam: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có trách nhiệm với công việc
Biết sử dụng excel cơ bản
Có laptop cá nhân
Nam: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có trách nhiệm với công việc
Biết sử dụng excel cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng từ 7 triệu + thưởng + trợ cấp xăng, xe . Mức lương cứng có thể thỏa thuận thêm theo năng lực ứng viên
Xét thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).
Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch… và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/10…).
Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của công ty.
Xét thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).
Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch… và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/10…).
Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI