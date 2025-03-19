Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển và soạn hàng hóa theo đúng yêu cầu

Kiểm tra hàng hóa xuất nhập tồn, theo dõi số lượng hàng ngày

Thực hiện dán tem-nhãn phụ theo quy định của Công Ty sau khi nhập kho, sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho

Hỗ trợ các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có laptop cá nhân

Nam: Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn có trách nhiệm với công việc

Biết sử dụng excel cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 7 triệu + thưởng + trợ cấp xăng, xe . Mức lương cứng có thể thỏa thuận thêm theo năng lực ứng viên

Xét thưởng theo tháng / quý / năm (dựa vào năng lực và kết quả công việc).

Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của công ty: nghỉ lễ, tết, du lịch… và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác (quà Sinh nhật, lễ tết, tiệc tùng, các sự kiện như 8/3, Trung thu, 20/10…).

Tham gia BHXH, BHYT... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin