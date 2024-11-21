Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhất Tín Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thời gian làm việc: 07h30 – 17h00 Từ thứ 2 đến chủ nhật (Được nghỉ một ngày theo sự sắp xếp của trưởng team);

- Kiểm tra hàng hóa tại kho, soạn hàng theo đơn yêu cầu;

- Thực hiện dán tem, nhãn cho hàng hóa;

- Kiểm tra lại nhãn – tem hàng hóa trước khi đóng gói;

- Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho;

- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi quản lý yêu cầu;

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn;

- Có tính cẩn thận, kỹ lưỡng trong công việc;

- Có kinh nghiệm ở vị trí kho là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ tốt: Trợ cấp, thưởng lễ, Tết, hoa hồng;

- Thưởng tăng ca;

- Hỗ trợ cơm trưa;

- Được đào tạo công việc bài bản;

- Môi trường làm việc thoải mái;

- Có nhiều cơ hội thăng tiến, nếu có thái độ làm việc và học tập tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin