Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường C3, Khu công nghiệp Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu xuất, nhập, tồn kho của kho thành phẩm giữa thực tế và hệ thống SAP;

Thực hiện xuất nhập kho thành phẩm & kho trung tâm phân phối;

Chịu trách nhiệm về an toàn hàng hóa, an toàn thiết bị và vệ sinh môi trường trong khu vực kho;

Chịu trách nhiệm quy hoạch phân loại hàng hóa trong kho, sắp sếp hàng hóa trên kệ và trong kho, quản lý pallet, cơ sở hạ tầng trong kho;

Huấn luyện và đào tạo nhân viên kho đáp ứng yêu cầu công việc quản lý kho;

Chỉ định vị trí kệ, vị trí trong kho cho tài xế xe nâng đặt và lấy hàng;

thực hiện các báo cáo xuất - nhập - tồn

Đề xuất các yêu cầu mới cho công việc và đưa ra ý kiến cải tiến.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, logistic, kho vận hoặc các ngành tương đương.

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP, WMS;

- Vi tính: Có kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là excel

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp đi lại và chuyên cần;

Làm thêm giờ nhân 150%, làm thêm vào ngày chủ nhật nhân 200%;

Nuôi con nhỏ 06 tháng: 2 hộp sữa/tháng;

Được nghỉ phép SINH NHẬT và thưởng sinh nhật 500.000đ;

Có 17 ngày phép/năm dương lịch;

Thưởng Lương tháng 13 và thưởng thúc đẩy kinh doanh;

Chế độ suất ăn lúc nào cũng có sữa và trái cây;

Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7 ngay ngày đầu nhận việc;

Được than gia đóng BHXH khi hết thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin