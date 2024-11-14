Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
- Hưng Yên: Đường C3, Khu công nghiệp Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu xuất, nhập, tồn kho của kho thành phẩm giữa thực tế và hệ thống SAP;
Thực hiện xuất nhập kho thành phẩm & kho trung tâm phân phối;
Chịu trách nhiệm về an toàn hàng hóa, an toàn thiết bị và vệ sinh môi trường trong khu vực kho;
Chịu trách nhiệm quy hoạch phân loại hàng hóa trong kho, sắp sếp hàng hóa trên kệ và trong kho, quản lý pallet, cơ sở hạ tầng trong kho;
Huấn luyện và đào tạo nhân viên kho đáp ứng yêu cầu công việc quản lý kho;
Chỉ định vị trí kệ, vị trí trong kho cho tài xế xe nâng đặt và lấy hàng;
thực hiện các báo cáo xuất - nhập - tồn
Đề xuất các yêu cầu mới cho công việc và đưa ra ý kiến cải tiến.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm SAP, WMS;
- Vi tính: Có kỹ năng vi tính văn phòng, đặc biệt là excel
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm thêm giờ nhân 150%, làm thêm vào ngày chủ nhật nhân 200%;
Nuôi con nhỏ 06 tháng: 2 hộp sữa/tháng;
Được nghỉ phép SINH NHẬT và thưởng sinh nhật 500.000đ;
Có 17 ngày phép/năm dương lịch;
Thưởng Lương tháng 13 và thưởng thúc đẩy kinh doanh;
Chế độ suất ăn lúc nào cũng có sữa và trái cây;
Được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7 ngay ngày đầu nhận việc;
Được than gia đóng BHXH khi hết thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
