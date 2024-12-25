Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 đường số 11, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Sơ chế, cắt thịt để cung cấp cho nhà hàng công ty

- Đóng gói sản phẩm

- Nhận hàng, sắp xếp hàng hóa, di chuyển vào kho

- Làm theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc

- Được đào tạo và hướng dẫn trong công việc

- Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức + Phụ cấp tiền cơm

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... đầy đủ theo quy định Luật Lao động

- Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...

- Các chế độ khác theo Quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin