Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 đường số 2, Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Chuẩn bị chứng từ liên quan hàng hóa.

- Sắp xếp và chuẩn bị hàng hóa để xuất hàng.

- Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm.

- Điều chuyển hàng hóa nội bộ.

- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm kho (3-6 tháng).

- Ưu tiên sức khỏe tốt (bê được hàng hóa, xuất nhập hàng hóa thường xuyên).

- Có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh.

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, làm việc có trách nhiệm.

- Giao tiếp tốt và hiểu biết vi tính văn phòng cơ bản: word, excel.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 7- 9 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Thu nhập: Từ 7- 9 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13, Thưởng Lễ, Tết, quà sinh nhật, quà Trung thu, quà kết hôn, sinh con...

- Được tham gia các chương trình party, du lịch, team building định kỳ của công ty.

- Review lương định kỳ.

- Chính sách Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

- Làm việc tại Công ty số 1 Việt Nam về thiết bị y tế máy lọc nước ion kiềm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Được sử dụng sản phẩm của Công ty (nước ion kiềm) trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

- Ký HĐLĐ chính thức và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin