Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý, thực hiện xuất kho, nhập kho khi có yêu cầu từ trưởng phòng sản xuất, ban giám đốc

- Thực hiện công việc của mình theo yêu cầu của trưởng phòng sản xuất đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kho, quy trình sản xuất.

- Phối hợp với nhân viên kiểm tra chất lượng để kiềm tra chất lượng đầu vào của nguyên vật liệu trước khi nhập kho.

- Kiểm tra, báo cáo tình trạng tồn kho hàng tuần lên trưởng phòng sản xuất, kế toán kho.

- Tổng hợp các vật tư, nguyên liệu đã xuất kho và nhập kho trong tuần để báo cáo lên trưởng phòng sản xuất, ban giám đốc, kế toán kho để đối chiếu.

- Kiểm tra thường xuyên và phải yêu cầu bộ phận mua hàng nhập hàng kịp thời nếu các vật tư trong kho đã xuống dưới định mức cho phép. Phải chịu trách nhiệm và bị lập biên bản khi để các vật tư + thiếu hàng.

- Quản lý và bảo quản các vật tư, nguyên vật liệu,thiết bị trong kho, nhà máy chịu trách nhiệm trước trưởng phòng sản xuất về số lượng cũng như chất lượng vật tư trong vấn đề quản lý và bảo quản.

- Báo cáo kịp thời lên trưởng phòng, ban giám đốc hay những người có trách nhiệm khi có sự cố hay vấn đề phát sinh gì để được hổ trợ và giải quyết.

- Đề xuất các ý kiến, biện pháp tích cực trong công việc để tăng năng suất, hiệu quả hơn.

- Thực hiện áp dụng ISO 9001:2015 trong phạm vi Phòng mình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do QL trực tiếp điều động.

- Sắp xếp kho, phân loại vật tư, nguyên vật liệu khoa học, ngăn nắp, sạch sẽ.

- Các yêu cầu khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí tương đương.

- Kĩ năng kiểm soát thời gian, sắp xếp công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, trung thực và chịu được áp lực cao.

- Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm, giải quyết sự cố.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 15tr thỏa thuận theo năng lực.

- Thời gian làm việc: sáng 7h30 – 11h30; chiều 13h00 - 17h00 (từ thứ 2 – thứ 7)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

- Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có tinh thần đoàn kết cao.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

- Teambuilding, party, sự kiện nội bộ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin