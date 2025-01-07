Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
- Hồ Chí Minh: 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng, xử lý, in ấn các giấy tờ liên quan đến đơn hàng trên phần mềm.
Tạo bill, liên hệ với các đơn vị vận chuyển để chuyển phát hàng hóa
Quản lý, báo cáo lượng hàng tồn kho
Đề xuất nhập bổ sung những linh kiện, vật tư cần phục vụ cho việc sản xuất máy mới và sửa chữa máy.
Phối hợp với Bộ phận Mua hàng và Bộ phận Kỹ thuật để kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập về
Nhập kho hàng hóa và nhập dữ liệu vào phần mềm.
Xuất linh kiện theo yêu cầu từ Bộ phận sản xuất
Kiểm tra chất lượng, đóng gói theo quy định của hàng hóa xuất kho
Phân chia và sắp xếp hàng hóa theo tiêu chí nhất định và khoa học đảm bảo dễ dàng tìm kiếm.
Luôn giữ gìn vệ sinh kho sạch sẽ đảm bảo an toàn không bị ẩm mốc
Kiểm tra nhập - xuất- tồn kho.
Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Quản lý cấp trên.
Đề xuất nhập hàng
Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập về
Kiểm kê hàng hóa theo định kỳ hoặc đột suất theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Sức khỏe tốt, ưu tiên nữ
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 Thứ Hai – thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Đóng BHXH, nghỉ phép, tháng lương 13, du lịch, du xuân...và các chế độ khác theo Luật lao động và theo quy định của Công ty.
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
Khối lượng công việc vừa phải.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
