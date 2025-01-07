Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, xử lý, in ấn các giấy tờ liên quan đến đơn hàng trên phần mềm.

Tạo bill, liên hệ với các đơn vị vận chuyển để chuyển phát hàng hóa

Quản lý, báo cáo lượng hàng tồn kho

Đề xuất nhập bổ sung những linh kiện, vật tư cần phục vụ cho việc sản xuất máy mới và sửa chữa máy.

Phối hợp với Bộ phận Mua hàng và Bộ phận Kỹ thuật để kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập về

Nhập kho hàng hóa và nhập dữ liệu vào phần mềm.

Xuất linh kiện theo yêu cầu từ Bộ phận sản xuất

Kiểm tra chất lượng, đóng gói theo quy định của hàng hóa xuất kho

Phân chia và sắp xếp hàng hóa theo tiêu chí nhất định và khoa học đảm bảo dễ dàng tìm kiếm.

Luôn giữ gìn vệ sinh kho sạch sẽ đảm bảo an toàn không bị ẩm mốc

Kiểm tra nhập - xuất- tồn kho.

Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Quản lý cấp trên.

Đề xuất nhập hàng

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập về

Kiểm kê hàng hóa theo định kỳ hoặc đột suất theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và trung thực

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Sức khỏe tốt, ưu tiên nữ

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 Thứ Hai – thứ Bảy, nghỉ Chủ nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr-9tr/tháng

Được hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Đóng BHXH, nghỉ phép, tháng lương 13, du lịch, du xuân...và các chế độ khác theo Luật lao động và theo quy định của Công ty.

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Khối lượng công việc vừa phải.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HSVN TOÀN CẦU

