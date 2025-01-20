Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VINTECHPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 25 đường 2, Khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.
Kiểm tra hàng hóa xuất, nhập tồn.
Kiểm tra theo dỗi số lượng hàng hóa.
Sắp xếp, phân loại hàng hóa.
Đảm bảo an toàn vệ sinh trong kho.
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển dụng giới tính: Nam, không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế,...
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Trung thực.
Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản: 7-8 triệu
Được làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện.
Được tham gia du lịch trong và ngoài nước.
Được hưởng các chế độ theo Quy định của Pháp Luật
Đóng BHXH, Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINTECHPRO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
