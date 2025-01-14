Tuyển Nhân viên kho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Supersports Store, Crescent Mall, 101 Đường Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý hàng hóa trong kho.
Đảm bảo hàng hóa được an toàn, chịu trách nhiệm quản lý và không để thất lạc hàng hóa.
Sắp xếp hàng hóa gọn gàng.
Tiến hành scan hàng hóa xuất- nhập kho.
Làm việc với nhà cung cấp hoặc các cửa hàng khác, khi có sự luân chuyển hàng hóa trong kho.
Các công việc được phân công khác.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, siêng năng, chịu khó.
Biết sử dụng excel.
Có kinh nghiệm vị trí tương đương, ngành thời trang thể thao là một lợi thế.
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 7.000.000 - 9.000.000 đồng.
Nhận 100% lương trong thời gian thử việc.
Chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước.
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
Môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
