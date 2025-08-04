Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P501, Monaco, Ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Phụ trách công việc kế toán nội bộ
- Lập hóa đơn bán hàng,
- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng
- Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp
- Đối chiếu công nợ với khách hàng. Lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp
- Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ thanh toán chi phí, thanh toán tạm ứng.
- Đóng BHXH cho nhân viên.
- Check hóa đơn mua vào, bán ra gửi cho Kế toán thuế.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan tới Tài chính, Kế toán
- Nhanh nhẹn, cẩn thận và có thể làm việc độc lập.
- Chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến;
- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chủ động với công việc;
- Biết lắng nghe và và sẵn sàng chia sẻ ý kiến cá nhân.
Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú: thưởng lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ….
- Du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
- Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa đoàn thể hàng năm.
- Được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn;
- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
