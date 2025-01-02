Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của các nghiệp vụ nhập/xuất kho trên phần mềm

Thống kê các lỗi nghiệp vụ, đồng thời cảnh báo tới các bộ phận liên quan & kết hợp khắc phục lỗi

Thực hiện kiểm tra chứng từ, hóa đơn trước khi chuyển giao cho các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan

Chịu trách nhiệm kiểm tra những giấy tờ liên quan đến việc xuất - nhập kho đúng theo quy định

Kiểm tra đầy đủ về số lượng, mẫu mã theo đúng yêu cầu của đơn hàng, sau đó ký nhận

Lưu các giấy tờ liên quan và chuyển đến phòng liên quan

Tiến hành lập phiếu nhập - xuất kho tương ứng

Thường xuyên theo dõi và đối chiếu số lượng BTP trong kho so với thực tế

Gắn bảng nhận dạng, cập nhật số lot theo từng khu vực cho các lô ủ

Làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra chất lượng và số lượng BTP, Thành phẩm

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập, xuất và kiểm kê hàng hóa đúng quy trình, sắp xếp lưu trữ hàng hóa khoa học, tối ưu hóa không gian kho

Thành thạo các phần mềm quản lý kho

Có thể làm ngoài giờ để hoàn thành công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật

Những quyền lợi nội bộ như team building, hiểu hỷ....

Phụ cấp cơm trưa

Phụ cấp độc hại (tùy từng vị trí)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH

