Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Nhân viên kho

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Kiểm tra tính hợp lệ của các nghiệp vụ nhập/xuất kho trên phần mềm
Thống kê các lỗi nghiệp vụ, đồng thời cảnh báo tới các bộ phận liên quan & kết hợp khắc phục lỗi
Thực hiện kiểm tra chứng từ, hóa đơn trước khi chuyển giao cho các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan
Chịu trách nhiệm kiểm tra những giấy tờ liên quan đến việc xuất - nhập kho đúng theo quy định
Kiểm tra đầy đủ về số lượng, mẫu mã theo đúng yêu cầu của đơn hàng, sau đó ký nhận
Lưu các giấy tờ liên quan và chuyển đến phòng liên quan
Tiến hành lập phiếu nhập - xuất kho tương ứng
Thường xuyên theo dõi và đối chiếu số lượng BTP trong kho so với thực tế
Gắn bảng nhận dạng, cập nhật số lot theo từng khu vực cho các lô ủ
Làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra chất lượng và số lượng BTP, Thành phẩm

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập, xuất và kiểm kê hàng hóa đúng quy trình, sắp xếp lưu trữ hàng hóa khoa học, tối ưu hóa không gian kho
Thành thạo các phần mềm quản lý kho
Có thể làm ngoài giờ để hoàn thành công việc được giao

Đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật
Những quyền lợi nội bộ như team building, hiểu hỷ....
Phụ cấp cơm trưa
Phụ cấp độc hại (tùy từng vị trí)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 127 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh

