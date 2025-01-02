Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
- Hồ Chí Minh: Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ của các nghiệp vụ nhập/xuất kho trên phần mềm
Thống kê các lỗi nghiệp vụ, đồng thời cảnh báo tới các bộ phận liên quan & kết hợp khắc phục lỗi
Thực hiện kiểm tra chứng từ, hóa đơn trước khi chuyển giao cho các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan
Chịu trách nhiệm kiểm tra những giấy tờ liên quan đến việc xuất - nhập kho đúng theo quy định
Kiểm tra đầy đủ về số lượng, mẫu mã theo đúng yêu cầu của đơn hàng, sau đó ký nhận
Lưu các giấy tờ liên quan và chuyển đến phòng liên quan
Tiến hành lập phiếu nhập - xuất kho tương ứng
Thường xuyên theo dõi và đối chiếu số lượng BTP trong kho so với thực tế
Gắn bảng nhận dạng, cập nhật số lot theo từng khu vực cho các lô ủ
Làm việc với các bộ phận liên quan để kiểm tra chất lượng và số lượng BTP, Thành phẩm
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm quản lý kho
Có thể làm ngoài giờ để hoàn thành công việc được giao
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Những quyền lợi nội bộ như team building, hiểu hỷ....
Phụ cấp cơm trưa
Phụ cấp độc hại (tùy từng vị trí)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
