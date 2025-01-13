Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 565 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Xuất, nhập hành hóa cho quầy dịch vụ
Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng
Kiểm hàng Honda Việt Nam nhập về
Tính toán, đặt hàng theo AMC
Kiểm và giao hàng bán buôn
Nắm danh sách bạn hàng bán buôn và thông tin liên hệ
Thực hiện các công việc khác do Quản lý và Giám đốc giao phó
Thời gian làm việc từ : 08h00- 18h00 và 08h00 - 20h00 ( nghỉ trưa 2 tiếng)
Được nghỉ 4 ngày/ tháng ( Trừ Thứ 7- Chủ nhật)
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học văn phòng thành thạo;
Kỹ năng sắp xếp các công việc một cách khoa học; kỹ năng xử lý - tình huống nhanh;
Cẩn thận, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.
Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì
'Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
'Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
'Được hỗ trợ tiền cơm trưa 25.000 đồng/ ngày
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh
