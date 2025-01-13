Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 565 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Xuất, nhập hành hóa cho quầy dịch vụ

Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng

Kiểm hàng Honda Việt Nam nhập về

Tính toán, đặt hàng theo AMC

Kiểm và giao hàng bán buôn

Nắm danh sách bạn hàng bán buôn và thông tin liên hệ

Thực hiện các công việc khác do Quản lý và Giám đốc giao phó

Thời gian làm việc từ : 08h00- 18h00 và 08h00 - 20h00 ( nghỉ trưa 2 tiếng)

Được nghỉ 4 ngày/ tháng ( Trừ Thứ 7- Chủ nhật)

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học văn phòng thành thạo;

Kỹ năng sắp xếp các công việc một cách khoa học; kỹ năng xử lý - tình huống nhanh;

Cẩn thận, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

'Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

'Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

'Được hỗ trợ tiền cơm trưa 25.000 đồng/ ngày

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

